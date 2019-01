U8 girls winnen tornooi tegen jongens Christian Hennuy

13 januari 2019

Het werd een mooie start van het jaar voor de U8 girls van Hockey in Hoegaarden (HiH). Ze namen deel aan hun eerste tornooi tegen buitenlandse ploegen, het grootste indoor tornooi in de benelux van Phoenix HC en het werd meteen eindwinst, met een 3-1 overwinning tegen U8 boys. Dit was dus regelrechte girlpower. Hockeyclub Hockey in Hoegaarden telt op dit ogenblik rond de 500 spelende leden en ziet jaarlijks een aangroei van 5%. Daarbij een groot aandeel aan jeugdspelers.