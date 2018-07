Tweemaal diamanten huwelijk op dezelfde dag 12 juli 2018

02u29 0

Pierre Machiels (83 jaar) en Viviane Vanosmael (80 jaar) en René Lefevre (86 jaar) en Gilberte Peeters (81 jaar) zijn bevriende echtparen die op dezelfde dag hun diamanten huwelijksverjaardag vierden. Pierre en Viviane kregen twee kinderen, drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Pierre was aannemer tijdens zijn actieve loopbaan en Viviane werkte eerst bij de postcheque en werd daarna huisvrouw. René en Gilbert hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. René was mechanieker in de Tiense Suikerraffinaderij en Gilberte verkoopster in de Vleeshal in Tienen.





(HCH)