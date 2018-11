Tweede editie van boekenbeurs Christian Hennuy

16 november 2018

In de grote zaal van de gemeentelijke basisschool werd voor de tweede maal een boekenbeurs georganiseerd. Met de opbrengst daarvan worden de leesplekken van de school bevoorraad met nieuwe boeken.

Na schooltijd vrijdagavond was er heel wat belangstelling voor de boekenbeurs en het was aanschuiven om de gekochte boeken af te kunnen rekenen. Directeur Kristof Van Caudenberg: “Het is de tweede maal dat wij een boekenbeurs organiseren, samen met boekhandel Pardoes. Wij krijgen een percentage van de verkoop. Vorig jaar hebben we aldus 1200 euro binnengerijfd, en zo konden we boeken kopen voor onze leesplekken. ’s Middags in de winterperiode kunnen onze kinderen in plaats van te spelen binnen komen boeken lezen. En zo kunnen we ons aanbod uitbreiden. Als elke ouder een boek koop, zijn we weer zoveel boeken rijker”. Op de boekenbeurs was er voor elk wat wils, voor alle leeftijden, van babyboekjes en prentenboeken, over strips tot jeugdboeken en spannende thrillers, ook voor volwassenen.