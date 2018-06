Twee dagen afscheid van parochiecentrum 11 juni 2018

Wegens verbouwingen wordt het parochiecentrum een tijdje gesloten, en er wordt nu afscheid genomen van het oude gebouw met een feesttweedaagse. Op vrijdag 15 juni vanaf 19.30 uur zijn er optredens van The Advantage, Viral Crush en Royal Flosh.





De toegang bedraagt zes euro. Zaterdag 16 juni is er een PC-terras met om 15 uur Charly en Guido, rond 16 uur het laatste optreden van UBRT in Hoegaarden voor zijn verhuis naar Hasselt, om 17 uur kinderkoor Alpaïdis, om 18.30 uur de jazzband van Feniks en om 19.30 uur een kinderfuif. Het namiddagprogramma is gratis. Vanaf 20.30 uur is er een retro-TD. Toegang 5 euro vvk, 6 euro kassa.





(HCH)