12 december 2018

De vereniging voor 55 plus van Hoegaarden organiseert op maandag 17 december van 14 tot 16.30 uur in het GC Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, een Totemannen namiddag. Een Toteman is een krentenbrood in de vorm van een kindje. Het gebruik om Totemannen als inzet bij diverse spelen, te winnen rond Kerstmis,dateert al van in de 16e eeuw. Deelname 2 euro, koffie en taart inbegrepen. Reservatie: seniorservice.club@gmail.com