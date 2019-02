Totale Waanzin klinkt op volgende Armistis Christian Hennuy

23 februari 2019

16u45

De crew van de voorbije Armistis revue kwam samen in het Paenhuys om te klinken op de 25 ste verjaardag van de Waanzin en ook al om uit te kijken naar het nieuwe Armistis concert in het dialect in november. Aan de voorbije Armistis namen 9 muzikanten van de Totale Waanzin deel, 4 artiesten, 11 acteurs in videosketches, 13 acteurs in leve sketches, 4 technische helpers, en de dag van de opvoeringen nog 27 bijkomende helpers. “We gaan dit jaar opnieuw voor drie dagen Armistis concert, met nog een paar Hoegaardse artiesten en zeker ook een aantal films. En uiteraard steeds een ode aan het dialect”, aldus Luc Vandeplas, drijvende kracht achter de organisatie