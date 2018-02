Toneelgroep viert acteurs Wim en Frans 28 februari 2018

Het Melderts Toneel heeft onlangs acteurs Wim Collet en Frans Goyen in de bloemetjes gezet. Dat gebeurde tijdens de opvoering van het blijspel 'Een beeld van een man', in de toneelzaal van het Sint-Janscollege. Wim is al 25 jaar actief op de planken, Frans 10 jaar. Vorig jaar werd die laatste nog Ridder van het Gulden Masker.





(HCH)