Toneelgroep speelt 'Een beeld van een man'

Het Melderts Toneel brengt dit jaar vier opvoeringen van 'Een beeld van een man', een blijspel van J. Hemmink- Kamp, in een regie van Marc Meulemans en Geert Vercammen. Zoals steeds wordt gespeeld in de toneelzaal van het Sint-Janscollege aan de Waversesteenweg. "Een barones koopt tegen de zin van haar man een levensgroot beeld van Napoleon . Nog voor dat het op zijn bestemming geraakt, wordt het beeld al beschadigd. Kersverse bedienden Johnny en Josefien vinden al vlug een tijdelijke oplossing", verklappen de regisseurs. De opvoeringen vinden plaats op 10, 11,16 en 17 februari. Kaarten kosten 9 euro in vvk. Info: 016/76.74.29











