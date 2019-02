Toneel in theaterzaal college Christian Hennuy

15 februari 2019

Het Melderts toneel brengt vier opvoeringen van ‘De man die nikske kan’, een volkse klucht van Kamiel Kemels in een regie van Marc Meulemans, geassisteerd door Ria Marcoen. De opvoeringen vinden plaats in de toneelzaal van het Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1 in Meldert, op zaterdag 2, vrijdag 8 en zaterdag 9 maart, telkens om 20 uur en op zondag 3 maart om 15 uur. In het stuk is mevr. de Bruyn haar alledaags leventje meer dan beu en wil iemand van aanzien worden. Om haar doel te bereiken zal ze heel de familie, en in het bijzonder haar man, terroriseren. Haar zoon, die nikske kan, heeft dan weer liefdes- en relatieproblemen. Toegang 10 euro kassa, 9 euro in voorverkoop. Kaarten: 016/76.74.29 of het meldertstoneel@gmail.com