Toestand bomen op Kauterhof Christian Hennuy

23 november 2018

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers kondigde op de raadszitting aan dat er verschillende bomen zullen moeten gekapt worden op de Kauterhof, de helling van Hoegaarden naar Hauthem, waarbij een hoogteverschil van ongeveer 40 meter overbrugd wordt. Op sociale media beroert de kapping van bomen de meningen wel eens. Het Agentschap Natuur en Bos maakte een verslag over de toestand van de bomen.

‘Aan beide zijden van de Kauterhof bevindt zich anderhalve meter grond met elk een bomenrij. De bomen zijn sierkerselaars, lijsterbessen en linden. Het grootste stuk van de straat is een holle weg. Om de toestand van de bomen te beschrijven kunnen we het Kouterhof best in vier delen beschouwen. Deel 1: De holle weg is ongeveer vier meter diep. De bomen aan beide zijden zijn sierkerselaar met weinig ecologische waarde. De bomen hier zijn overwegend van weinig ecologische waarde en of in slechte staat. Deze strook grond zou kunnen aangewend worden voor de aanleg van een fietspad, dus met algehele verwijdering van de bomenrij. Deel 2: Het talud is minder diep, tot 1 meter. Aan de noordzijde bevinden zich drie lindebomen in goede gezondheid. Aan de zuidzijde bevinden zich eveneens drie linden in goede staat, maar een vierde linde, bij de kruising met de Brouwerij Lorierstraat, is in slechte toestand en moet geveld worden. Deel 3: Aan de noordkant tot aan huisnummer 47 staat maar één linde, met een knoestige stam. Aan de zuidzijde staan enkele lindebomen, kerselaars en lijsterbessen. Deel 4: De straat wordt terug dieper. Aan beide zijden staan grote bomen, waardoor een laanuitzicht ontstaat. Aan de noordkant staan zes linden, maar alleen de eerste is nog in goede staat. Aan de zuidzijde staan acht lindebomen en enkele lijsterbessen en kerselaars. Al deze lindes zijn goed, behalve de voorlaatste die kans geeft op openscheuren, en dus best geveld wordt. We wensen evenzeer dat de open plekken in deze rij lindebomen opgevuld wordt met nieuwe lindebomen en dat de lijsterbessen en kerselaars vervangen worden door lindebomen’, tot daar een uittreksel uit het verslag. Voor meer info: www.gemeentehoegaarden.be