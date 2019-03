Toerisme mikt op bier, erfgoed en natuur Christian Hennuy

27 maart 2019

15u19 0

In Hoegaarden werd het nieuwe toeristische seizoen voorgesteld. De aftrap wordt gegeven op zondag 7 april met een lenteplantenbeurs in het Park, voorheen Tuinen van Hoegaarden. “Ons toeristisch programma is zeer druk in april, mei en juni, en wordt daarna hervat vanaf september. In de zomer laten we de mensen vrij genieten van de Hoegaardse bezienswaardigheden. Voor onze werking zijn vrijwilligers essentieel en onze Greeters zijn daar een belangrijk onderdeel van”, aldus schepen voor Toerisme Marleen Lefevre (CD&V).

Hoegaarden zet dit jaar in op de drie belangrijkste troeven: de natuur, het bier en het erfgoed. “Zonder onze vrijwilligers of samenwerking met de horeca zou toerisme in Hoegaarden snel uitgeteld zijn. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers: peters en meters van wandelroutes, medewerkers aan het infopunt, vertalers voor de brochures, mensen van Erfgoed en verenigingen en uiteraard de Greeters, die kleine groepjes mensen rondleiden in de gemeente”, aldus schepen Lefevre. Vorig jaar waren er 65 ontmoetingen met Greeters en werden 630 gasten rondgeleid. “We willen duurzaam toerisme, geen grote aantallen bussen, noch quadtoerisme. Onze Greeters leiden rond op een speelse manier en zijn kenners van Hoegaarden”, aldus de schepen. De Greeters, een 18-tal vrijwilligers, staan in voor ‘Start to Hoegaarden”, o.a. op 2 juni in Meldert, op 13 oktober over de taalgrens, en op 17 november over het Romeinse verleden.

Op toeristisch gebied zijn er heel wat nieuwigheden. Zo kreeg het historische brouwleerpad, langs de nog bestaande en verdwenen Hoegaardse brouwerijen – ooit 38 - een nieuwe bewegwijzering. Het gaat om metalen ronde plaatjes op de grond in de vorm van een brouwketel, naar de brouwketel op de rotonde in Altenaken, die toch symbool staat voor Hoegaarden. Het historisch brouwleerpad zelf wordt herwerkt en sinds vorig jaar is er de nieuwe toeristische brochure over Hoegaarden in twee talen.

Op zondag 14 april op Palmzondag is het de hoogdag voor Hoegaarden met de Palmommegang, de oudste traditie van Hoegaarden. Maar er wordt eveneens aandacht besteed aan de drie andere historische processies van Hoegaarden, namelijk die van Hauthem op 5 mei, Meldert op 10 juni en Hoxem op 16 juni. Religieus toerisme zeg maar. Nog in april gaat de aandacht naar bloesems met op zondag 28 april een bloesemwandeling tussen Meldert en Hoxem, met aandacht voor het kunstwerk Pallox en een tijdelijk kunstwerk tussen Hoxem en Hauthem. Er gaat in 2019 ook aandacht naar de vergroening van de gemeente, met de verdere herinrichting van het Park, de herinrichting van de site aan de Marollenkapel in Hauthem, en de creatie van het avontuurlijke speelweefsel van aan het speelbos in Rommersom, richting vissershuisje het Kluisveld en het Park. Voor de volledige kalender : www.gemeentehoegaarden.be