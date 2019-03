Toerisme legt dit keer nadruk op bier, erfgoed en natuur Christian Hennuy

27 maart 2019

15u19 0 Hoegaarden In Hoegaarden werd het nieuwe toeristische seizoen voorgesteld. De aftrap wordt gegeven op zondag 7 april met een lenteplantenbeurs in het Park. “Ons toeristisch programma is zeer druk in april, mei en juni, en wordt daarna hervat vanaf september, aldus schepen voor Toerisme Marleen Lefevre (CD&V).

Hoegaarden zet dit jaar in op de drie belangrijkste troeven: de natuur, het bier en het erfgoed. “We willen duurzaam toerisme, dus geen grote massa’s toestroom aan bussen, noch quadtoerisme”, aldus de schepen. De Greeters, een 18-tal vrijwilligers, staan in voor ‘Start to Hoegaarden”, o.a. op 2 juni in Meldert, op 13 oktober over de taalgrens, en op 17 november over het Romeinse verleden. Zo komt het luik erfgoed aan bod.

Bewegwijzering brouwleerpad

Een nieuwigheid vinden we in het thema ‘bier’. Zo kreeg het historische brouwleerpad, langs de nog bestaande en verdwenen Hoegaardse brouwerijen – het waren er ooit 38 - een bewegwijzering. Het gaat om metalen ronde plaatjes op de grond in de vorm van een brouwketel. Het historisch brouwleerpad zelf wordt herwerkt en sinds vorig jaar is er de nieuwe toeristische brochure over Hoegaarden in twee talen.

Palmommegang

Op zondag 14 april op Palmzondag is het de hoogdag voor Hoegaarden met de Palmommegang, de oudste traditie van Hoegaarden. Maar er wordt eveneens aandacht besteed aan de drie andere historische processies van Hoegaarden, namelijk die van Hauthem op 5 mei, Meldert op 10 juni en Hoxem op 16 juni. Religieus toerisme, zeg maar. Nog in april gaat de aandacht naar bloesems met op zondag 28 april een bloesemwandeling tussen Meldert en Hoxem, met aandacht voor het kunstwerk Pallox en een tijdelijk kunstwerk tussen Hoxem en Hauthem. Er gaat in 2019 ook aandacht naar de vergroening van de gemeente, met de verdere herinrichting van het Park, de herinrichting van de site aan de Marollenkapel in Hauthem, en de creatie van het avontuurlijke speelweefsel van aan het speelbos in Rommersom, richting vissershuisje het Kluisveld en het Park. Voor de volledige kalender: http://www.gemeentehoegaarden.be