Toekomst springkasteel verzekerd



Christian Hennuy

25 januari 2019

11u32 0

Eén van de belangrijkste attracties voor kinderen in het kapittelpark of Tuinen van Hoegaarden is zeker het springkasteel dat daar geplaatst wordt door de uitbater van het Kapittelhuys Johan Christens. Uiteraard bij beter weer vooral in de lente en de zomer. Nu kreeg de uitbater van zijn verzekering de melding dat dit in het huurcontract moest opgenomen worden, omdat anders die activiteit niet verzekerd is. Daarom werd nu op de gemeenteraad beslist het terras waar het springkasteel opgesteld is toe te voegen aan het contract zonder bijkomende huur. Het gaat dus om de ruimte waar het springkasteel opgesteld wordt en het terrasje ervoor. In het verleden werden daar ook al activiteiten als een beachterras georganiseerd.