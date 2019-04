Tijdelijk kunstwerk in opbouw Christian Hennuy

13 april 2019

Op zondag 28 april is er in Hoegaarden de bloesemwandeling, 13 kilometer lang, die vanaf 10 uur start aan de kerk van Meldert. Op dit ogenblik is het tijdelijk bloemenkunstwerk in Hoxem, in opbouw. Tijdens de kunstbabbel tussen 14 en 17 uur op 28 april kunnen de mensen een praatje hierover slaan met kunstenares Isabelle Linotte, over haar tijdelijk kunstwerk ‘Bloesems’. Maar ook kunstenaar Hans Teurlinckx geeft verderop uitleg bij zijn kunstwerk ‘Pallox’, dat vorig jaar ingehuldigd werd, met Maarten Vangramberen als ambassadeur.

Ook elders in de onmiddellijke regio zijn er die dag tijdelijke kunstwerken en een kunstbabbel, o.a. het kunstwerk ‘Stil’ van kunstenaar Yves Willems aan de Wijngaardestraat in Sint-Magriete-Houtem, Dirk Lambrechts met ‘Ritme’ aan de Drie Tumuli in Tienen, Eric Mat met ‘Blossommould’, aan de Oude Spoorweg in Neerlinter, en Frederik Vaes met ‘Helixagon’ aan de Rodestraat in Wommersom.