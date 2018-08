Tiende kunstkamp in 't Paenhuys 17 augustus 2018

An Baeckelmans, Britt Vranckx en Petra Paesmans begeleidden in het Paenhuys de tiende editie van het kunstkamp.





"Ik heb alle tien kampen begeleid. Ik gaf hier al workshops kunst in het Paenhuys en we hebben indertijd besloten er een hele kunstweek van te maken. Het eerste jaar hadden we veertig deelnemers, nu elf. We hebben de periode veranderd en daardoor vielen we samen met jeugdkampen.





Dit jaar hadden we als thema 'feest' en we hebben de thema's van de voorbije tien jaar hernomen met onder andere eco-art, het maken van neptaarten, mode, grafische technieken en film."





(HCH)