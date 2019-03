Tiende gildenavond van Chiro Christian Hennuy

31 maart 2019

Chiro Hoegaarden organiseerde voor de 10de maal een gildenavond, nu voor het eerst in het Paenhuys, wegens de verbouwingswerken aan de chirolokalen. Arnout Feys, van de leiding: “We hebben 340 leden bij Chiro Hoegaarden en 30 personen in de leiding. We hopen volgend jaar de gildenavond opnieuw aan ons lokaal te kunnen realiseren, maar vermoedelijk is dat niet realistisch. Voor onze 10de editie hadden we een mechanische stier geplaatst voor een ‘bull competition’ in drie leeftijdscategorieën. Het langst op de rodeostier blijven zitten was de boodschap”. Verder op de gildenavond volksdansen, pizza’s uit de oven, zware bieren en veel amusement.