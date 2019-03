Tien maanden zonder milieuambtenaar Christian Hennuy

29 maart 2019

13u09 0

De milieuambtenaar van Hoegaarden heeft gedurende 10 maanden loopbaanonderbreking genomen, en dat wil zeggen dat gedurende heel die periode Interleuven alles overneemt. Er werd met Interleuven hiervoor een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd op de gemeenteraad. De oppositie maakt zich wat zorgen om het ontbreken van een specifieke ambtenaar, maar volgens de CD&V-meerderheid is de tijdelijke vervanging door Interleuven de beste oplossing. Fysisch is er een milieuambtenaar van Interleuven twee dagen per week in het gemeentehuis, verantwoordelijk voor de milieudienst. Verder worden de taken van de vervangen milieambtenaar gespreid over 10 personeelsleden en de schepen voor Milieu, alsook alle taken rond het klimaatplan. Voor dit klimaatplan wordt weldra de werkgroep klimaat weer opgestart. “Sinds een aantal weken betogen overal in ons land scholieren en studenten voor het klimaat, onlangs kregen ze steun van OKRA zelfs met een delegatie Hoegaardiers. Wat als in Hoegaarden, de scholieren op straat komen, vragen stellen naar een gemeentelijk beleid . Wat zal het antwoord zijn nu we geen milieubeambte meer hebben?, zo vroeg Sp.a-oppositieraadslid Luc Buccauw zich af. “Vragen worden sowieso beantwoord door het beleid”, luidde het antwoord. Toch vond Gewoon Wit oppositieraadslid Herwig Princen dat de gemeente nu weer iets uit handen geeft door gewoon alles aan Interleuven over te laten.

