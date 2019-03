Thermografische luchtfoto staat online Christian Hennuy

02 maart 2019

12u05 0

De gemeente Hoegaarden doet een oproep tot de inwoners om de thermografische luchtfoto die nu online staat te raadplegen, om te zien hoeveel warmte er verloren gaat langs het dak. De interpretatie van de warmtefoto is niet altijd evident. Wie twijfels heeft komt best langs bij de deskundige van Beter Wonen aan de Gete, elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur in het gemeentehuis. Daarenboven geven de medewerkers advies over welke werken aan het dak kunnen uitgevoerd worden en beschikken ze over alle informatie over bestaande premies. Als iemand zijn woning niet zou zichtbaar zijn op de foto, vraagt de gemeente dat te melden bij Beter Wonen aan de Gete via verna.vanwolleghem@beterwonenaandegete.be. De thermografische foto is te bekijken via gemeentehoegaarden.be