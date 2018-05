Theo Francken stelt N-VA-lijst voor 24 mei 2018

Minister Theo Francken kwam naar het Nieuwhuys voor een voordracht over asiel en migratie en stelde 12 van de 17 kandidaten voor de Hoegaardse lijst voor. Lijsttrekker wordt Liselore Fuchs, huidig gemeenteraadslid en provincieraadslid. Verder nog Siegfried Gilis, Philip Collaers, Carine Leys, Monica Janssens, Vincent Feys, Nick Remers, Patrick Peymen, Eline Reygel, Rocky Vandersteen, Zoë Stoffelen en Daniël Massart. Het programma kam aan bod. "We willen de absolute meerderheid in Hoegaarden na 42 jaar breken", aldus Siegfried Gilis. (HCH)