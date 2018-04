Theater in Gemout 09 april 2018

Op zondag 15 april om 15 uur is er theater bij Gemout, in het voormalige gemeentehuis, aan de Bostsesttraat. Na het zeer gesmaakte stuk van vorig jaar is Zibrogamin opnieuw te gast met hun nieuwste stuk 'Revue Ravage', naar een tekst van Tom Lanoye. (HCH)