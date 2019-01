The Kräkers in de Klup Christian Hennuy

02 januari 2019

Jeugdhuis de Klup organiseert traditiegetrouw één van de grote nieuwjaarsrecepties, begin januari, in het jeugdhuis naast de sporthal, aan de Tiensestraat 43. De receptie vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 januari vanaf 20.30 uur. Er is een optreden gepland van The Kräkers. De Kräkers zijn vijf “old-school” rockers die zich specialiseren in een Nederlandstalig repertoire. Klassiekers uit de tijd van hun ouders, maar ook uit hun jeugd. Kleinkunst, Nederlandstalige pop, kortom “verstaanbaar werk” van onder andere Will Tura, Louis Neefs, Johan Verminnen, Boudewijn de Groot, Raymond van het Groenewoud,... De songs blijven te allen tijde herken- en meezingbaar, maar worden afgekruid met meer gitaar en punch.