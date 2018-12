The Junebugs in Den Venetiaen Christian Hennuy

03 december 2018

16u50 0

Op zondag 9 december van 20 tot 23 uur is er in Den Venetiaen op het Gemeenteplein een optreden van The Junebugs die live rock-’n-roll, roots & country uit de Verenigde Staten, bengen. The Junebugs combineren high-energy pop en rock met een typische Pacific Northwest folksound. Het trio is niet vies van een covertje maar brengt die wel op hun geheel eigen wijze. Ze kunnen trouwens elk genre smaken. Van goeie ouwe Americana tot hedendaagse hip hop. De toegang is gratis.