Texaan schrijft boek over Pierre Celis De geschiedenis van een brouwersfamilie Christian Hennuy

11 januari 2019

09u22 0

Jeremy Banas uit Texas, auteur van verschillende werken over bieren, wil nu ook de geschiedenis brengen van Pierre Celis en zijn bier. Het feit dat Christine Celis in Austin - Texas in 2017 een nieuwe Celis brewery opstartte is daar niet vreemd aan. Pierre Celis, die in april 2011 op 86-jarige leeftijd overleed, is de vader van het Hoegaards bier dat hij wereldwijd bekend maakte. Maar in de loop der tijden produceerde hij heel wat bieren, waaronder de Celis White en Celis Pale Bock.

Dochter Christine Celis, die samen met haar dochter Daytona de nieuwe Celis brouwerij heeft gesticht is blij dat er in Amerika ook een boek over de ‘Celis legacy’ wordt geschreven. “Jeremy Banas is een bekend ‘beer’ schrijver die verschillende boeken op de markt heeft gebracht hier in Texas. Hij is een boek aan het schrijven over het leven van mijn vader en Hoegaarden en heeft hierover verschillende vragen. Hij zoekt contact met verschillende auteurs uit Hoegaarden die mijn vader goed gekend hebben”, aldus Christine, die in het voorjaar zeker weer een bezoek brengt aan haar moeder Juliette in Hoegaarden. Jeremy Banas is een schrijver uit San Antonio, Texas, die al verschillende werken over craft bieren heeft gepubliceerd. Hij is niet alleen schrijver, maar heeft ook al geparticipeerd in verschillende bierprojecten. Hij is trouwens medestichter en bestuurder van de ‘San Antonio Beer Week’. Hij komt voort uit een familie met brouwtraditie. Hij is eveneens bestuurslid van de ‘North American Guide of Beer Writers’. Hij is co-auteur van ‘San Antonio Beer: Alamo City History By The Pint’, verschenen in 2015, en auteur van ‘Pearl: A History Of San Antonio’s Iconic Beer’, verschenen in 2018.

Jeremy wil nu het verhaal brengen van Hoegaardier Pierre Celis die in 1965- 1966, op een ogenblik dat de ene kleine brouwerij na de andere verdween en dat de pilsbieren ruim 90% van het totale bierverbruik voor hun rekening namen, zijn eenmansbrouwerij startte in de Vroentestraat in Hoegaarden en witbier ging brouwen. Deze oude brouwerij staat nu trouwens in het museumgedeelte van de nieuwe Celis Brewery in Texas, sinds 2016. In 1979 verhuisde Celis zijn brouwerij naar de Stoopkensstraat in het voormalige Hougardia gebouw, waar nu nog altijd de Hoegaardse witte gebrouwen wordt. Een hevige brand vernielde op 7 oktober 1985 zowat één derde van brouwerij de Kluis, waardoor Pierre moest scheep gaan met Interbrew en zo zijn meerderheidsaandeel kwijt raakte. In 1989 kondigde Pierre aan dat hij met pensioen zou gaan en plannen had voor een brouwerij in Amerika. Deze kwam er in Austin, maar die werd 10 jaar later verkocht door zijn toenmalige partner, brouwerijgigant Miller. Het was steeds de droom van Pierre geweest om in Amerika weer met een nieuwe brouwerij te starten, maar het zijn uiteindelijk zijn dochter Christine en kleindochter Daytona Camps die het thans waarmaken in Austin. Jeremy Banas wil dit verhaal over de Hoegaardse brouwersfamilie nu in de Verenigde Staten publiceren.