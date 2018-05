Tentoonstelling over processies 16 mei 2018

Dit jaar staan de Hoegaardse processies van vroeger en nu in de kijker. Het gaat dus om de nog bestaande processies (Palmprocessie, Sint-Catharinaprocessie, Sint-Ermelindisprocessie en Sint-Jan Evangelistprocessie) maar ook om de verdwenen processies in Outgaarden en Rommersom. Op zaterdag 19 mei wordt in de Sint-Ermelindiskerk in Meldert om 14 uur een overzichtstentoonstelling geopend. Die blijft het hele weekend toegankelijk en zal ook in de twee daaropvolgende weekends te bezoeken zijn. Organisatoren zijn Hoegaards Erfgoed vzw, Davidsfonds en de gemeente. (HCH)