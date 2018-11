Tentoonstelling ‘Klaprozen’ verlengd Christian Hennuy

12 november 2018

De tentoonstelling ‘Klaprozen voor vergeten soldaten’ in de Sint-Gorgoniuskerk wordt verlengd tot woensdag 21 november. Deze expo is een eerbetoon aan alle gesneuvelde soldaten, maar toch speciaal voor gesneuvelde soldaten uit Hoegaarden die nooit een officieel graf kregen of nooit gerepatrieerd werden.

Speciaal voor deze tentoonstelling werd door vrijwilligers o.l.v. Noël Verlaers een klaprozenveld gecreëerd, bestaande uit wel 1918 papieren klaprozen. De tentoonstelling is opgebouwd rond vier thema’s: shelter, souvenirs, memories en media. Bij het binnenkomen wordt de bezoeker geleid in een ‘shelter’, met informatie over de vergeten soldaten. In de shelter, waar men zich even in de loopgraven waant, staan ook diorama’s die driedimensionale beelden uit WOI tonen. Er worden dingen geëxposeerd die de soldaten aan het einde van WOI meebrachten als herinnering, of wat er van hen als herinnering overbleef. Verder is er ook informatie over herdenkingszuilen en monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden en tenslotte ook een exclusieve expo van toenmalige kranten en oorlogsaffiches. De tentoonstelling, georganiseerd door Erfgoed Hoegaarden en de gemeente, is alle dagen open van 10 uur tot 18 uur.