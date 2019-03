Tentoonstelling Ilse in gemeentehuis Christian Hennuy

16 maart 2019

Ilse Struys die nog steeds in revalidatie is na haar ongeval op 1 januari 2011, organiseert nu al voor de tweede maal een tentoonstelling in het gemeentehuis van Hoegaarden. Ditmaal stelt ze 45 nieuwe schilderwerken tentoon. De tentoonstelling werd ingeleid door haar vader Ivan Struys, zelf een kunstenaar, en de opening gebeurde door de schepen voor Cultuur Marleen Lefevre. Er was heel wat belangstelling, ook uit Tienen, want Ilse was nog directeur van Piso Tienen. Zoals vorige keer zal Ilse de opbrengst van de verkoop van de schilderijen schenken aan het Instituut MM Delacroix uit Tienen. De expositie loopt nog tot zondag 24 maart in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis, en is in de week open tijdens de kantooruren, maar ook op zaterdag en zondag. Afspraak is mogelijk via 0473/78.45.72.