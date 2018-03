Tentoonstelling eigen kunstenaars 20 maart 2018

Op vrijdag 23 maart om 19.30 uur wordt in het gemeentehuis de tentoonstelling 'Hoegaardiers stellen tentoon', geopend. Het wordt een thematentoonstelling rond het einde van WOI. De tentoonstelling in de Grand Cruzaal van het gemeentehuis is open op zaterdag 24 maart van 14 tot 18 uur en op zondag 25 maart van 10 tot 18 uur.