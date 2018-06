Tentoonstelling belicht zes lokale processies 20 juni 2018

In de Sint-Ermelindiskerk van Meldert werd een tentoonstelling gehouden over de nog vier bestaande processies in Hoegaarden, namelijk de Palmommegang in Hoegaarden, de Sint-Catharinaprocessie in Hauthem, de Sint-Ermelindisprocessie in Meldert en de Sint-Jan Evangelistprocessie in Hoxem. Ook de verdwenen processies van Rommersom en Outgaarden kwamen aan bod. Verantwoordelijken van de nog bestaande processies kwamen met hun vaandel naar de opening. Voor de tentoonstelling werden duizenden papieren bloemen vervaardigd door vrijwilligers.











(HCH)