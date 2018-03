Tegen wateroverlast in Hoxem 27 maart 2018

Door de ruilverkaveling Willebringen worden er in Hoxem heel wat werken uitgevoerd. Bestaande landbouwwegen worden heraangelegd. Zo komen er kasseien en steenslag op de Doornestraat. Hierbij wordt de historische landweg tussen de Doornestraat en de Kapittelberg opnieuw gecreëerd. Hoxem heeft regelmatig te kampen met water- en modderoverlast doordat de Kapittelbeek na een hevige regenbui buiten haar oevers treedt. De Kapittelbeek wordt onder andere gevoed door een afstromingsgebied van ongeveer 40 hectare op het grondgebied van Tienen met erosiegevoelige akkers. Vervolgens sluit de Kapittelbeek aan op de Mene, die in Tienen dan weer wateroverlast kan geven. Daarom wordt op de Kapittelberg in Kumtich een klein wachtbekken aangelegd. Het volume van het wachtbekken is ongeveer 1550 kubieke meter of een oppervlakte van ongeveer 22 vierkante meter. Er worden ook wandelverbindingen gemaakt in de ruilverkaveling. In Hoxem wordt de dichtgegroeide holle weg als verlengde van de Doornestraat gesaneerd. De uitvoering van die werken is voorzien in de tweede helft van 2018. (HCH)