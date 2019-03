Subsidies na wedstrijd gebruikt voor aanleg groene avontuurlijke speelkansen Christian Hennuy

12 maart 2019

De gemeente Hoegaarden diende samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland een ‘Natuur in je buurt’-project in bij de Vlaamse overheid en werd provinciale laureaat. Hierdoor ontving de gemeente 50.000 euro subsidies. De komende twee jaren ontwikkelt de gemeente op verschillende plaatsen groene en kwaliteitsvolle speelnatuur. In het park van Hoegaarden komt een buitenklas met educatieve panelen en een blote voetenpad, terwijl het bosje van Rommersom een avontuurlijk speelbos wordt. Het speelterreintje ‘Kluisveld’ krijgt een geelgorsheggendoolhof, een speelbosje voor kinderen en voor de geelgors, een bijenhotel en een grote schaduwboom. Zo ontstaat een avontuurlijk en groen lint van het park tot aan de IJzerenweg richting Tienen/Zoutleeuw. “We verbinden natuur met natuur en natuur met mens, creëren en versterken groenverbindingen en natuurlijke speel- en leerplekken. Wandelaars groot en klein worden gestimuleerd om onze koesterburen de geelgors, de knautiabij en de sleedoornpage te ontdekken”, aldus schepen voor Leefmilieu Marleen Lefevre (CD&V).