Studerende zoon betrapt inbrekers Kristien Bollen

14 december 2018

17u55 0

In de Dumontstraat in Hoegaarden betrapte gisterenavond de zoon des huizes inbrekers. Zijn ouders hadden rond 18.15 uur de woning verlaten. De zoon die boven aan het studeren was hoorde even later wat lawaai. Toen hij poolshoogte ging nemen hoorde hij een onbekende mannenstem. De dieven hoorden vermoedlijk dat er nog iemand thuis was en namen de vlucht. De daders waren de woning binnegedrongen via een openstaand schuifraam aan de achterzijde; de bewoners hadden dit bewust even opengelaten omdat ze juist voordien frietjes gebakken hadden. De dieven misbruikten dit moment en gingen aan de haal met ongeveer 15 euro uit een geldbeugel.