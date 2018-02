Studenten zoeken nieuwe kunstenaars 24 februari 2018

02u55 0

Zes jonge ondernemers van het Sint-Janscollege in Meldert zijn succesvol gestart met hun mini-onderneming Uusi. "Uusi betekent 'nieuw' in het Fins, althans dat zegt Emmi, onze Finse uitwisselingsstudente", klinkt het bij de studenten. "Nieuwe kunstenaars krijgen bij ons de kans om hun werk te tonen aan de buitenwereld en met hun werken blazen wij oude kaders nieuw leven in. Op dinsdag 27 februari organiseren wij een veiling in het Sint-Janscollege. Iedereen is van harte welkom vanaf 19 uur." Gratis inschrijven kan via het evenement op Facebook of via mail naar uusi@outlook.be.





(VDT)