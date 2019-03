Strijd tegen kinderarmoede op het platteland Christian Hennuy

01 maart 2019

Het gemeentebestuur van Hoegaarden heeft een engagementsverklaring en samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor zowel de gemeente als het OCMW, voor het project ‘Buitenbrug’ en Leren @ Vaart. Het project Buitenbrug omvat de gemeenten Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem en Hoegaarden. Het gaat om de strijd tegen kansarmoede op het platteland en meer bepaald kinderarmoede. Op het platteland zijn kansarme gezinnen erg moeilijk te bereiken. Ze zijn eerder onzichtbaar en nemen weinig deel aan bestaande dienstverlening als opvang, bib, workshops. Deze gezinnen hebben geen sociaal netwerk om op terug te vallen. Het gaat soms over ‘multiproblem’gezinnen, met een slechte huisvesting, geen werk, in armoede, in een weinig stimulerende omgeving. Ze kennen vaak het aanbod niet. Het aanbod is niet altijd op hun maat en het spreekt hen niet aan. Het project wil hier een antwoord op bieden, door een deeltijdse interdisciplinaire brugfiguur voor moeilijk te bereiken kwetsbare gezinnen aan te stellen, een warme toeleiding naar het bestaande aanbod te geven, o.a. via huisbezoeken en zitdagen. In het aanbod wordt samengewerkt met alle partners en actoren evenals met geïnteresseerde buren, vrijwilligers, vrijetijdswerkers, mobielencentrale, en buddywerking. De kosten worden gedekt door Leren @ Vaart. De gemeente en het OCMW staan in voor de toeleiding van de kwetsbare gezinnen en doen actief mee met de cocreatie om nieuwe instrumenten te ontwikkelen tegen kinderamoede op het platteland.