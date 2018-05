Streekwandeling Hagelandgidsen 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei van 19 tot 22 uur organiseren de Hagelandgidsen een wandeling in Meldert. De wandeling voert langs een neogotisch kasteel vol verhalen, een landschapspark van 40 ha, een donjon, een in Gobertange opgetrokken kerk en kapel, en een heilige. Start in de Sint-Ermelindisstraat. Info: 0476/62.31.41, of http://www.hagelandgidsen.be (HCH)