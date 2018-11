Straffe stratenquiz Christian Hennuy

20 november 2018

Op zaterdag 1 december is er in zaal Ermelindis in Meldert de Straffe stratenquiz.

CD&V organiseert al enkele jaren de algemene kennisquiz , met een Hoegaardse toets , in zaal Ermelindis in Meldert. De quiz kreeg de naam ‘Straffe stratenquiz’. Het is de bedoeling met een straat of een vereniging in te schrijven. En in Hoegaarden krijgt men dan een bierprijs. De quiz vindt plaats op zaterdag 1 december om 20 uur, bij Odette in zaal Ermelindis, rechtover de kerk in Meldert. Inschrijven via straffestratenquiz@gmail.com. Deelname kost 20 euro voor ploegen van maximum 5 personen.