Straffe solo met Ine Christian Hennuy

27 december 2018

Geregeld op zaterdagavond organiseert het Nieuwhuys een live-act na 22 uur. Deze concerten zijn gratis, aangezien dit een gewone openingsdag is. Er komen een reeks straffe solo’s aan de beurt. DC Snakebuster trad al op en op zaterdag 29 december om 22 uur is het de beurt aan Ine. Deze 21 jarige getalenteerde madam uit Limburg was al van kleins af aan gefascineerd door grote artiesten als Johnny Cash, Jack Johnson en Bruce Springsteen. Ze was reeds te horen op MNM, Q-Music, Studio Brussel, Joe FM en stond al op de podia van oa. Suikerrock, Gentse Feesten, Pukema,... Ine Tiolants is vorige maand op MNM uitgeroepen tot de winnaar van MNM Rising Star 2018.