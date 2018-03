Straffe madammen tegen borstkanker 02 maart 2018

02u30 0

Dames die in het sociaal-culturele leven actief zijn, werden uitgenodigd in WZC Villa Hugardis voor de aftrap van de borstkankerscreening, die er van 2 tot 9 maart aankomt. Dan komt de mammobiel naar Hoegaarden. Schepen Hans Decoster (CD&V): "Deze dames moeten de andere vrouwen overtuigen deel te nemen aan de screening, die er komt voor alle vrouwen van 50 tot 69 jaar. In 2016 liet 62,3% van de vrouwen zich in Hoegaarden onderzoeken, wat net onder het Vlaamse gemiddelde is. De bedoeling is zeker ditmaal 75% te halen." De schepen noemde de Hoegaardse madammen ambassadrices. Ze kregen uitleg van Prof. Dr. Erik Van Limbergen, een radiotherapeut-oncoloog.





(HCH)