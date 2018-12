Straffe Kostwandeling sluit jaar af Christian Hennuy

14 december 2018

De Straffe Kostwandeling van Natuurpunt Velpe-Mene is al 11 jaar een traditie en wordt nu op zondag 23 december voor de 12de keer georganiseerd. In 2007 werd de eerste editie in Hoxem georganiseerd, nu vertrekt de wandeling in Outgaarden. Men komt samen op 23 december om 13.30 uur aan de kruising tussen de Jongensschoolstraat en de Bostsestraat, ter hoogte van het voormalige gemeentehuis. Outgaarden is een prachtig Haspengouws kerndorpje met boerderijen in lokale natuursteen met daaromheen een indrukwekkend akkerplateau. De ideale ingrediënten voor de Straffe Kost wandeling 2018, zo genoemd omdat de mensen zich na de wandeling kunnen opwarmen aan iets strafs. Samen met rasvertellers met Pieter Abts en Johan Viaene trekt de groep door het landschap, om te eindigen aan het Gemout waar iedereen zich kan opwarmen aan vuurkorven en straffe drankjes. Deelname voor niet - leden: 5 euro, gratis voor leden. Info: Johan Viaene, 0499/ 98. 99. 00 of johanviaene@hotmail.com.