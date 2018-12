Straffe kost in de regen Christian Hennuy

23 december 2018

Ondanks het slechte weer kwamen er nog een 70-tal wandelaars voor de Straffe Kostwandeling van Natuurpunt Velpe- Mene in Outgaarden. De afsluiter van het seizoen. Deze wandeling wordt zo genoemd, omdat ze afgesloten wordt met een sterk drankje, om weer op te warmen. Ze wordt steeds in of rond Hoegaarden ingericht.

Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Velpe –Mene: “We hebben dit seizoen 535 ha natuurgebied beheerd, gespreid over vijf gemeenten. Rosdel, Mene-Jordaan en Koebos werden zelfs uitgebreid. We hebben gedurende 36 zaterdagen met 10 tot 40 man gewerkt om deze reservaten te onderhouden. En we konden ook rekenen op een groep van een zevental gepensioneerden die op donderdag hagen en afsluitingen gaan onderhouden. In die reservaten zien we het aantal orchideeën alsmaar groeien. Ons ledenaantal groeide met een 50-tal, zodat we nu op 1600 zitten”. Johan Viaene nam de wandelaars van de Straffe Kostwandeling mee langs het plateau van Outgaarden. “Dit plateau is van levensbelang voor het voortbestaan van de grauwe gors en de kiekendief. Dit is één van de laatste leefgebieden in Vlaanderen van de grauwe gorzen, waar de populatie met 95% gezakt is de jongste jaren. Er zijn hier hooguit nog een 40-tal koppeltjes en dat is het. Deze akkers zijn dus de enige redding voor die vogels”. De Straffe Kostwandeling werd dit jaar afgesloten in de Epicurie.