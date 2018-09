Stoopkens- en Dumontstraat dicht 03 september 2018

02u24 0

Donderdag start de aannemer met het herstel van de verzakking op het kruispunt Stoopkensstraat - Dumontstraat. Daardoor is er tot en met 11 september geen doorgaand verkeer mogelijk in de Stoopkensstraat en de Dumontstraat. Er worden omleidingen aangeduid. Komende van Tienen wordt het verkeer omgeleid langs de Kalverstraat en Gasthuisstraat. Het verkeer vanuit Hauthem wordt via de Gasthuisstraat, het Gemeenteplein en de Tommestraat omgeleid.





(HCH)