Stijgend aantal leerlingen uit Waals Gewest Christian Hennuy

02 maart 2019

11u48 0

De jongste jaren is het aantal Waalse leerlingen in de Hoegaardse scholen gestegen, en toch zeker van leerlingen die uit het Waalse Gewest komen, maar dat zijn niet noodzakelijk Franstaligen. Zowel in de kleuterscholen als de lagere en middelbare scholen zitten er heel wat Franstalige, maar ook nog wel anderstalige kinderen. “Vlaamse leerlingen voorrang geven, kunnen wij niet”, aldus schepen voor Onderwijs Hans Decoster, na een weer moeilijke inschrijvingsperiode aan de schoolpoort van de Gemeentelijke Basisschool (GBS).

In 2000 werden er 229 kinderen uit Waalse gemeenten opgevangen en sinds 2005-2006 is dat steeds tussen 325 en 350 leerlingen, dubbel zoveel als in het vlakbij gelegen Tienen. Het gaat dan om het Sint-Janscollege, GBS en de drie scholen van Mariadal. “De discussie gaat niet over Vlamingen tegen Walen, maar over inwoners van Hoegaarden tegenover niet-Hoegaardiers. Het zijn de inwoners van Hoegaarden die de school betalen, en die dus voorrang zouden moeten krijgen, maar dat is wettelijk niet afdwingbaar”, aldus Decoster (CD&V). In de Gemeentelijke basisschool is volgens de officiële cijfers 23,02% Franstalig op een totaal van 475 leerlingen. In de kleuterschool van Outgaarden ligt dat nog hoger. En bij de recente inschrijvingen zette de trend zich door in de GBS: op 26 nieuwe inschrijvingen, 8 uit Wallonië. “In onze hoofdschool in Hoegaarden hebben we minder Waalse kinderen dan in onze kleuterschool in Outgaarden. In Outgaarden staan de ouders nog mee op de speelplaats. Het is daar een zeer gemoedelijke bedoening en via mond aan mond reclame komen de kinderen bij ons. Uiteraard speelt het een grote rol dat die Franstalige kinderen na twee jaar op school perfect Nederlands kunnen. Het vormt geen bedreiging voor het Nederlands. Bij ons wordt er geen Frans gepraat op de speelplaats. De meeste kinderen gaan door naar de hoofdschool”, zegt Kristof Van Caudenberg, directeur van de Gemeentelijke Basisschool.

Het Sint-Janscollege in Meldert is een middelbare school die op een totaal van 531 leerlingen een 55-tal Franstalige leerlingen telt, en daarbuiten nog enkele anderstaligen. Het grootste aantal van die Franstalige gemeenten komt van de buurgemeenten Geldenaken (26), en het aan Meldert grenzende Bevekom (15). Maar ze komen ook van Orp-Jauche, Hélécine, Hannuit, Eghezee of zelfs uit Vlaanderen. “Drie types van ouders schrijven hun kinderen bij ons in”, vertelt directeur Roland Severijns . “In het eerste geval zijn beide ouders Waals en ze sturen hun kinderen naar de basisscholen in Hoegaarden om Nederlands te leren en dan is het logisch dat sommigen hier bij ons verder studeren. Een tweede type zijn gemengde families meestal met een Waalse vader en een Vlaamse moeder die haar echtgenoot naar Wallonië gevolgd is, maar die toch wil dat de kinderen Nederlands kunnen. Ook al omdat volgens hen het Vlaamse onderwijs beter is. Tenslotte hebben we nog veel kinderen van Vlaamse ouders die naar Wallonië trokken omdat de bouwgronden daar veel goedkoper zijn. Buitenshuis spreken ze wel Frans, maar in huis blijft de voertaal Nederlands en hun kinderen komen naar hier”.