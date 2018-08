Stemmen voor projecten 30 augustus 2018

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zetten heel wat Vlaamse steden en gemeenten lokale energieprojecten op touw. Gemeente Hoegaarden diende twee projecten in: het plaatsen van hoogrendementsglas en zonneschermen in de gemeentelijke bibliotheek om warmteverlies tegen te gaan en het herinregelen en het optimaliseren van de CV-installatie in het Woonzorgcentrum Villa Hugardis om de condensatieketels optimaler te laten werken en zo te besparen op het energieverbruik. Stem met zoveel mogelijk inwoners op het favoriete energieproject. Zodra 1% van de inwoners heeft gestemd, ontvangt de gemeente een startbudget om de populairste projecten te realiseren. Als gemeente Hoegaarden 55 stemmen verzamelt dan krijgt ze een startbudget van 0,75 euro per inwoner om het energieproject te realiseren. Stem voor 7 oktober op www.stroomversneller.be (HCH)