Stemmen voor de Eindloze Christian Hennuy

05 december 2018

Het is een traditie in jeugdhuis ’t Paenhuys. Elk jaar kan men stemmen voor de ‘Eindloze’, een eigen ‘top 100’. Iedereen kan zijn eigen ‘top 5’ doormailen naar de-eindloze@hotmail.com en dit voor 23 december om middernacht. Op Kerstdag , dinsdag 25 december is er vanaf 18 uur in het Paenhuys, aan de Stoopkensstraat 82, de ‘Eindloze’ met de 100 meest gevraagde liedjes. En dit uiteraard in de nodige kerstsfeer.