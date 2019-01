Steigerdoeken kunnen dorpskankers verdoezelen Christian Hennuy

24 januari 2019

Hoegaarden 2050, een groep die zich om het milieu bekommert, doet via haar facebookpagina een oproep om troosteloze en vervallen plekken in het dorp te verbergen achter steigerdoeken, in afwachting van een sanering.

‘Welk beeld van vroeger of nu zou op een steigerdoek kunnen worden gedrukt? Een oude postkaart of foto van uit de lade bij de bomma, of wat moderner of een tekening van Ubrt, Freman of een andere lokale kunstenaar?’, aldus de oproep van Hoegaarden 2050. “We horen zo graag dat we in ‘een pareltje van een gemeente’ wonen. Als we er de lokale toeristische gidsen op naslaan, dan zou je het nog gaan geloven ook. Maar buitenlandse reisgidsen hebben meestal een iets nuchterder kijk op de zaak. In de Lonely Planet Belgium staat: ‘Hoegaarden has some banally glum areas. (Hoegaarden heeft een aantal banale troosteloze gebieden). Dat wilden we natuurlijk ontkrachten en daarom probeerden we ons even in te leven in de gemiddelde toerist. Die komt ofwel via Tienen station of de E40 en bezoekt de brouwerij en/of het gemeenteplein. Inderdaad, als we eerlijk zijn, die komt aardig wat ‘banally glum areas’ tegen op zijn reisweg. Misschien kan de gemeente opnieuw een verfraaiingsactie opzetten zoals in de jaren 1970. Een bedrukt steigerdoek kost ongeveer 10 euro per m², geen onmogelijk bedrag. Daarmee is de dorpskanker nog niet genezen, maar zo liggen de wonden niet voor iedereen open en bloot zichtbaar. Zo merkt de voorbijganger dat er aandacht besteed wordt en ondertussen kan dan een definitieve oplossing uitgewerkt en uitgevoerd worden”, aldus de argumentatie.