Speleologen in actie onder kasteel ONDERAARDSE GANG NU VOLLEDIG IN KAART GEBRACHT CHRISTIAN HENNUY

27 juni 2018

02u30 0 Hoegaarden Al bij de restauratiewerken van het wagenhuis van het kasteel van Meldert in 2010 stootte men bij het aanleggen van een wachtbuis op een onderaardse gang, die van het kasteel richting vijver leek te lopen. Maar verder gebeurde er toen niets mee. Op voorstel van Maurice Vaes, voorzitter van het schoolbestuur van het Sint-Janscollege dat in het kasteel is gevestigd, kwam nu een groep speleologen de gangen verkennen.

"Een zevental speleologen van SPEKUL, de speleoclub K.U.Leuven vzw, hebben de gangen volledig onderzocht en in kaart gebracht, toch voor zover ze erdoor konden", doet Roland Severijns, directeur van het Sint-Janscollege, het verhaal. "Het traject loopt vermoedelijk helemaal rond het kasteel, maar dat kon nog niet vastgesteld worden. Ze konden wel de gang volgen van aan het kasteel tot aan de grote bovenste vijver in de buurt van het oude zwembad, dwars door het park, en uiteraard het reliëf volgend. De vijver staat nu helemaal vol riet en er staat geen water meer in. In de onderste vijver werd recent door Natuurpunt weer water gepompt. Omdat de gang tamelijk breed en hoog is, konden de speleologen er nog gebukt doorlopen, maar de laatste tientallen meters moesten ze kruipend afleggen, om door de zware drab te komen. Maar ze zagen wel het licht aan het eind van de tunnel."





130 meter

Het traject van het kasteel tot aan de vijver beslaat 130 meter met een verval van ongeveer 13 meter, gewoon langs de natuurlijke helling van het terrein. Waar de riolering aan de vijver uitkomt, is het kanaal niet meer intact, lekt er water en heeft slib zich opgehoopt, maar het grootste deel van het kanaal is nog vrij intact.





"Naar alle waarschijnlijkheid is het kanaal aangelegd bij de bouw van het huidige kasteel in het midden van de 19de eeuw. Het volgt immers de contouren van het huidige kasteel en diende als riolering van het kasteel naar de vijver. Het moet een hele krachttoer geweest zijn om een diepe sleuf van 130 meter lang en ongeveer 2,5 meter diep doorheen het park uit te graven, en daar dan een rioleringskanaal in te bouwen. Overdekt met een dikke laag aarde was hiervan niets meer te merken in het park. Er waren nochtans op regelmatige afstanden mangaten in het gewelf gemetseld, maar dat was ook niet onmiddellijk op het terrein terug te vinden omdat alles overwoekerd was", aldus Severijns.





Digitaal terreinmodel

De Speleoclub SPEKUL heeft ook een digitaal terreinmodel gemaakt, waaruit blijkt dat er nog meer microreliëf is. Misschien zijn er in de toekomst nog dingen te ontdekken.





"Voor de inwoners van Meldert heeft er namelijk altijd ook een onderaardse gang bestaan tussen de donjon, het eerste kasteel van Meldert en het huidige kasteel. Maar dat blijven voorlopig toch maar speculaties", besluit de directeur.