Sonnet voor de Vrede Christian Hennuy

11 november 2018

Voormalig Hagelanddichter Danny Rega, afkomstig uit Tienen, maar nu al 14 jaar Hoegaardier heeft een Vredesgedicht geschreven, dat tegen de gevel van de kerk geplaatst in cortenstaal, in de omgeving van de Vredesbank en het mausoleum voor vergeten soldaten, voortaan deel uitmaakt van de Vredestuin op de oude begraafplaats. Het kreeg de titel ‘Sonnet voor de vrede’, met in het eerste deel de beschrijving van de gruwel van de oorlog, en in het tweede de nieuwe hoop op vrede en de treurnis om zoveel verlies. Danny Rega maakte ook al gedichten van de verschillende Hoegaardse deelgemeenten: Hoegaarden zelf, Meldert, Hoxem en Outgaarden.