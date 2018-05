Skip The Weekend 02 mei 2018

De artiesten van Skip The Weekend presenteren tijdens twee weekends de kunsttentoonstelling 'De Begankenis'. Dit jaar staan de kapel en de kloostergangen van Mariadal centraal. Er komen ook artistieke interventies en try-outs op orgel, in samenwerking met de Tiense Orgelkring. De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 4 mei met een concert om 20 uur door orgelist Jan Van Mol en zangeres Christel Demeulder. De tentoonstelling is open op zaterdagen 5 en 12 mei en zondag 6 en 13 mei, van 13 tot 18 uur met telkens rondleidingen om 14 en 16 uur.





(HCH)