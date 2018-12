Sinterklaas komt naar het circus Christian Hennuy

06 december 2018

09u22 0

De hele gemeentelijke basisschool stond in de Doelstraat Sinterklaas op te wachten op zijn verjaardag. De kinderen stonden een hele tijd ongeduldig buiten op straat te zingen. Sinterklaas kwam uiteindelijk niet aan per stoomboot, maar in een grote huifkar van de Deboeshoeve uit Hakendover, getrokken door een tractor. Sinterklaas, de circusdirecteur en een gekwetste piet zaten op de kar, maar de andere zwarte pieten waren al een tijdje eerder aanwezig. Na de begroeting op de speelplaats loodste de circusdirecteur iedereen naar binnen. Daar waren voldoende circusattributen voorhanden voor de pieten. Na een gezamenlijk dansje door de hele school, begon het free podium.