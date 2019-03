Sint-Catharina geeft naam aan nieuwe kerkfabriek Christian Hennuy

14 maart 2019

12u31 0 Hoegaarden De kerkfabrieken Sint-Ermelindis Meldert, Sint-Gorgonius Hoegaarden, Sint-Niklaas Outgaarden en Sint-Jan Evangelist Hoxem leggen de laatste hand aan de eengemaakte kerkfabriek. Als alles vlot verloopt, wordt het vanaf januari 2020 kerkfabriek Sint-Catharina, naam afgeleid van de heilige die in het gehucht Hauthem wordt vereerd en meteen ook de keuze voor een vrouwennaam.

Roger Dewallens is één van de drijvende krachten van het dossier. “We treffen momenteel de laatste voorbereidingen, en over een paar weken kunnen we zeker alles naar het bisdom doorsturen. Als daar de goedkeuring komt, gaat het dossier naar Binnenlands Bestuur en dan kan het nog 6 tot 7 maanden duren voor alles rond is. Wij hopen op 1 januari 2020 te kunnen starten met de eengemaakte kerkfabriek, maar het wordt krap. Het bisdom had liefst dat er een nieuwe naam gekozen werd en niet die van één van de bestaande namen. Daarom hebben we voor Sint-Catharina gekozen. En onze parochieverantwoordelijke vond het belangrijk dat het een vrouwennaam was.”

Centraal gelegen

“Daarenboven ligt de Sint-Catharinakapel in Hauthem zowat centraal tussen alle andere parochies. De namen van de patroonheiligen van de verschillende kerken blijven uiteraard behouden. We gaan ook nog een ‘pastorale zone’ moeten vormen en die krijgt hoogstwaarschijnlijk de naam ‘geloofsgemeenschap Catharina’ mee”, aldus Dewallens. Sint-Catharina Hauthem was nooit een aparte parochie, maar maakte steeds deel uit van de parochie Sint-Gorgonius Hoegaarden. Op de eerste zondag van mei wordt het beeld van Sint-Catharina in Hauthem in de processie rondgedragen.

De heilige wordt er sedert eeuwen aanroepen tegen kwalen van mens en dier en vooral huidaandoeningen. Het meest bekend is “Het rad van Sinte-Katrien” waarvoor de mensen op bedevaart komen. Catharina was volgens de populairste legende de dochter van Costus, gouverneur van Alexandrië. Ze beloofde aan de heer haar maagdelijkheid, en was zeer belezen. Keizer Maxentius werd verliefd op haar, maar ze weigerde te trouwen, zelfs onder de gruwelijkste folteringen. Hij stuurde veertig heidense filosofen op haar af, om haar te bekeren, maar zij bekeerde hen. Daarna wilde hij haar laten verbrijzelen op een rad met scherpe ijzeren punten, maar in plaats van Catharina brak het rad, getroffen door de bliksem. Toen hij haar wilde laten verbranden, waaide het vuur over op de beulen. Uiteindelijk lukte het hem haar te onthoofden, en uit de halswonde stroomde melk die de stad van de pest bevrijdde. Engelen zouden haar lichaam naar de Sinaïberg gebracht hebben, waar het rond 800 werd teruggevonden. In de loop der tijden hebben sommigen ernstig getwijfeld aan haar bestaan, want ze werd in 1969 van de heiligenkalender afgevoerd. Maar nu wordt ze dus de topheilige van Hoegaarden.