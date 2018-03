Selah Sue in het Nieuwhuys 22 maart 2018

02u30 0

Op zaterdag 24 maart en zondag 25 maart, telkens om 19.30 uur brengt Selah Sue een concert in het Nieuwhuys. Het jaar 2017 was er een van vele uitersten voor Selah Sue. Haar eerste langere periode rust na de internationale doorbraak en jarenlang intensief touren, maar 2017 werd ook het jaar van de geboorte van haar zoon. Inspiratie, energie en gemoedsrust zorgden voor een nieuwe boost en goesting om weer live te gaan spelen. Een nieuwe tournee was geboren en dat bleek het ideale moment om ook de live setup te herdenken. Voor de try-out van deze tournee, met akoestische bezetting komt Selah Sue naar 't Nieuwhuys in Hoegaarden. Toegang 22 euro. Reservaties: 016/81.71.64 (HCH)